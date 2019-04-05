Oppo üstten açılan ikinci bir ekranlı telefon patenti aldı

Teknoloji geliştikçe akıllı telefonlar da şekil değiştirmeye devam ediyor. Çoklu arka kameralar, ekran delikleri ve katlanabilir telefonlar derken şimdide daha önce hiç görmediğiniz bir telefon patenti ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticilerinin son yıllarda üzerinde durdukları en önemli şey daha büyük ekranlı telefonlar. Huawei ve Samsung gibi üreticiler, kendi katlanabilir telefonlarını üreterek daha büyük ekranlı bir deneyim sunmayı başardı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Çinli üretici Oppo, daha önce eşi benzeri olmayan, açılır ekranlı bir telefon patenti aldı.

ÜSTTEN VE YANDAN AÇILABİLEN İKİNCİ EKRAN

Oppo'nun açılır ekranlı bu yeni telefon patenti, şimdiden birçok kullanıcı tarafından merakla karşılandı. Yukarıdaki tasarım görseline baktığımızda, telefonun üst tarafından ikinci bir ekran çıktığını görüyoruz.

Üstelik Oppo'nun aldığı patent, bununla da sınırlı değil. Şirket, aynı zamanda yandan açılan ekrana sahip ikinci bir telefon patenti daha aldı. Aşağıdaki patent görüntülerine baktığımızda, telefonun ikinci ekranının yandan çıktığını görüyoruz.

Bu iki akıllı telefon patentinin de şu an için tasarım aşamasında olduğunu ve ileride böyle bir telefon üretileceğinin kesin olmadığını hatırlatalım. Ancak Oppo, yine de aldığı farklı ve ilginç patentlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.