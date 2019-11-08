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Oppo ve Ericsson, 5G teknolojisi için ortak oldu

Kullanıcılara daha iyi 5G hizmeti sunmak ve sorunları gidermek amacıyla Oppo ve Ericsson, güçlerini birleştirdi.

AA | 08.11.2019 - 09:38..
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Kullanıcılara sıfır gecikme süreli yüksek hızlı internet sunmayı amaçlayan 5G teknolojisi, akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılacak. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ise 5G teknolojisi için yatırımlarına devam ediyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre; Oppo ve Ericsson markaları, küresel iş birliklerini derinleştiren yeni bir adım attı. İki markanın ortak kurduğu 5G Laboratuvarı, 5G ürünlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi için projeler gerçekleştirecek.

oppo

"DAHA İYİ 5G ÜRÜNLERİ SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği Başkanı Andy Wu, "Bu girişim, Ericsson’un 5G ağ ve altyapı teknolojilerindeki avantajlarını ve global operatör kanallarını, OPPO’nun 5G standartları geliştirme kabiliyetlerinin yanı sıra teknolojiler, ürünler ve uygulama senaryoları konusundaki deneyim ve uzmanlığıyla birleştiriyor.

Dünyadaki tüm kullanıcılara daha iyi 5G ürünleri ve deneyimleri sağlamak için 5G dönemindeki zorlukları aşmak ve fırsatları geliştirmek için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ericsson Başkan Yardımcısı ve Kuzey Doğu Asya Ağları Başkanı Luca Orsini ise; iki şirket arasında yapılan bu ortaklığın, son derece stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Oppo ve Ericsson, 5G teknolojisi için ortak olduOppo ve Ericsson, 5G teknolojisi için ortak oldu

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