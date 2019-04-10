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Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A7n tanıtıldı

Oppo'nun giriş seviyesi akıllı telefonu A7n'nin detaylı özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 11:33..
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Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A7n tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo genellikle amiral gemisi telefonları ve sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanınıyor. Ancak şirket, giriş seviyende bulunan ucuz telefonlar da üretiyor.

Oppo geçtiğimiz aylarda tanıttığı A5s modelinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu olan A7n modelini resmi olarak duyurdu. Donanım olarak çok büyük farklar içermeyen telefonun detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

a7n

OPPO A7n ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde HD+ ekranla karşımıza çıkan Oppo A7n, Helio P35 yonga setinden güç alıyor. 13 MP + 2 MP çözünürlüklerine sahip çift arka kamera kurulumu bulunan telefonda 16 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.

Arka kısmında parmak izi okuyucusuyla gelen Oppo A7n'de 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. İşletim sistemine baktığımızda ise telefon kullanıcılara biraz hayal kırıklığı yaşatabilir. Yeni piyasaya çıkan telefonlar Android 'in en son sürümü Android 9 Pie işletim sistemi ile gelirken, Oppo A7n'de Android 8 Oreo sürümü bulunuyor.

oppo

İşletim sistemiyle hayal kırıklığı yaşatan Oppo A7n, batarya konusunda ise kullanıcıları bir hayli sevindirebilir. Genellikle giriş seviyesi telefonlarda 3000 mAh civarında bir batarya bulunurken, Oppo'nun giriş seviyesi telefonunda 4230 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Oppo A7n'nin ne zaman piyasaya çıkacağı ve çıkış fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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