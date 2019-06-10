Oppo'nun katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından gözler, diğer akıllı telefon üreticilerine çevrilmişti. Her ne kadar Samsung, Galaxy Fold'da meydana gelen problemler nedeniyle şirket zor günler yaşasa da Huawei, bu fırsatı iyi değerlendirip katlanabilir akıllı telefon pazarını ele geçirmek istiyor. Ancak Samsung ve Huawei, katlanabilir telefon pazarında diğer üreticilerle de ciddi rekabete girecek.

Xiaomi'nin, katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ise bir başka Çinli üretici Oppo'nun katlanabilir telefonuna ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

ÜSTTEN AÇILAN KAMERA OLABİLİR

Yeni ortaya çıkan görüntülere baktığımızda Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu, üstten açılabilen kamera mekanizmasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu kameranın, tıpkı Reno serisinde olduğu gibi 10X yakınlaştırma yapabileceği tahmin ediliyor. Render görüntülerine baktığımızda oldukça ince çerçeveler ile mükemmel bir tam ekran deneyimi sunması beklenen telefon hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor.

Oppo, kendi katlanabilir telefonu üzerinde çalışmalarına devam ederken diğer Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinden biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Ancak şirket, bu durumu kendi lehine çevirip özellikle Samsung'un Galaxy Fold'da yaptığı hatalardan ders çıkarırsa, kullanıcıların karşısına her yönüyle mükemmel bir katlanabilir telefon ile çıkabilir.

Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.

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