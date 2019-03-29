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Oppo'nun yeni telefonu Reno, tuhaf bir kamera sistemine sahip

Oppo Reno, daha önce hiç görmediğimiz bir kamera sistemiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:01..
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Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha ekleyecek; Oppo Reno isimli yeni akıllı telefon 10 Nisan'da tanıtılacak.

Yeni ortaya çıkan görsellere göre telefon, çok farklı bir kamera tasarımına sahip olacak. Açılır-kapanır kamera tasarımına çok farklı bir bakış açısı getirecek Oppo Reno'nun, üstten açılan kamera tasarımı aşağıdaki gibi olacak.

oppo reno

OPPO RENO ÖZELLİKLERİ

Yeni ortaya çıkan sertifika bilgilerine göre, daha önce Snapdragon 855 ile geleceği iddia edilen telefon, Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. 6,4 inçbüyüklüğünde Full HD+ ekran çözünürlüğü ile gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

48 MP + 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip telefonun, ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Oppo Reno'nun bir de üst düzey bir modeli daha olacağı iddia ediliyor. Bu model, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak ve 5G bağlantısını destekleyecek. Telefonda ayrıca 12 GB RAM kapasitesinin olacağı iddia ediliyor.

oppo

oppo

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