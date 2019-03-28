ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

24 Haziran seçimlerinde yaptığı anketler ile en yakın tahminlere ulaşan araştırma şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında yüzde 49,6 ile Binali Yıldırım önde gözüküyor.

ANKARA

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ise Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48,6 ile önde olduğu belirtildi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığında Millet İttifakı'nın CHP adayı Tunç Soyer yüzde 54,7 ile önde.

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