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ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da yüzde 2,4 fark ile Ankara'da ise yüzde 0,7 ile AK Parti önde.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 15:35..
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ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

24 Haziran seçimlerinde yaptığı anketler ile en yakın tahminlere ulaşan araştırma şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında yüzde 49,6 ile Binali Yıldırım önde gözüküyor.

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ANKARA

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ise Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48,6 ile önde olduğu belirtildi.

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığında Millet İttifakı'nın CHP adayı Tunç Soyer yüzde 54,7 ile önde.

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

DİĞER İLLER

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

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