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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kartviziti dolu

Son seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler, aynı zamanda 3 farklı göreve daha sahip.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 16:36..
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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kartviziti dolu

31 Mart seçimleri geride kalırken, mazbatalarını alan isimler görevlerine birer birer başlıyor. Bunlardan biri de Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler.

Bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan Hilmi Güler, AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yalnız Güler'in tek görevi bu değil.

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Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olan Hilmi Güler, ayrıca 22.05.2015 tarihinde ICBC Turkey Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Öte yandan Güler, Turkcell iştiraki olan Superonline'da da Yönetim Kurulu Başkanı.

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