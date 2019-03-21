Ordu şehidine veda etti

Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın naaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Burada törenle karşılanan Şehit Damcı için Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

BABA METANETİNİ KORUDU

Bekar olan şehit Damcı’nın, cenazeye katılan babası Bahittin ve annesi Emine Damcı taziyeleri kabul etti. Törende şehidin annesi Emine Damcı, gözyaşlarına hakim olamazken, baba Bahittin Damcı ise metanetini korudu. Şehit Damcı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ordu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.