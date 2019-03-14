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Ordu Valiliği'nden roket ve füze uyarısı yaptı

18 Mart-5 Nisan tarihlerinde roket ve füze atışı yapılacağı belirtilerek, atış saatlerinde balıkçıların denize açılmaması gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 07:42..
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Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'na bağlı 58. Topçu Tugay Komutanlığınca, 18 Mart - 5 Nisan 2019  tarihlerinde MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi) NOTAM-NOTMAR sahası ve  süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği  aktarıldı.

SAHİL GÜVENLİK TEDBİR ALACAK

Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik  Komutanlığı'nın uyarıldığı vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin  alınması istendi.

Ordu Valiliği'nden roket ve füze uyarısı yaptı

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra  edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-5  Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar Sinop'tan Doğu  Karadeniz'e doğru (Samsun'dan Trabzon'a kadar) yer alan bölgede liman çıkışı  yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların  denize açılmamalarına yönelik bilgilendirilmesi istendi."

Ordu Valiliği'nden roket ve füze uyarısı yaptı

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