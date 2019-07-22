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Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA | 22.07.2019 - 23:49..
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Ordu'da akşam üzeri meydana gelen kazalar can aldı.

İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EY 579 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil de karşı yönden gelen 52 KF 001 plakalı araca çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihabarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı ve isimlieri henüz öğrenilemeyen yayalardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerininin müdahalesinin ardından ambulansa Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen pat pat kazasında Ayşe Bulat (52) hayatını kaybederken, sürücü Veysel Bulat yaralandı. 
Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

 


Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

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