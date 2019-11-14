Ordu'da 5 kız öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına ‘seni seviyorum’ diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.
TACİZCİ ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.