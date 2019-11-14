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Ordu'da 5 kız öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı

54 yaşındaki Matematik öğretmeni E.S., görevli olduğu ortaokulda 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA | 14.11.2019 - 11:17..
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına ‘seni seviyorum’ diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.

TACİZCİ ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu.

5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı -1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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