Ordu'da 5 kız öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı

Kontrolsüz dönen otomobil kazaya neden oldu

1 DEAŞ'lı terörist hala tampon bölgede Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

2 Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti Fitch Ratings'den sonra Moody's de bu yıl Türkiye'nin büyüme ivmesini artıracağını açıkladı.

3 Yargıtay'dan ev sahiplerini sevindiren haber Yüksek Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

4 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

5 Yaban mersinli kek tarifi Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kasım ayının en besleyici meyvelerinden biri olan yaban mersini ile yaptığı, geleneksel tariflerden uzak, sağlıklı ve lezzetli kek tarifini paylaştı.

6 Şili'de protestocular yağma yapmaya başladı Ülkede protesto gösterileri devam ederken protestocular, bu durumdan fırsat yaratarak bazı dükkanları yağmalamaya başladı.