Ordu'da 65 yaş ve üstü kadınların okuma azmi

Halk Eğitim Merkezi, açtığı okuma-yazma kursu ile yaşlı kadınlara okuma-yazma öğretiyor. Okuma-yazma kursunda yaşlı kadınlar, sınıf öğretmeni Nuray Küçük önderliğinde kelimeleri heceleyerek başlarken, hızla okuma-yazma öğreniyor.

Okuma-yazma bilmeyenlerin oranını azaltmak için açılan kursta, yaşlı kadınlar hem öğreniyor hem de sosyal hayatın içine girerek güncel her konuda öğretmenlerinden bilgi alıyor.

OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORLAR

Çocuk yaşta o yıllardaki imkânsızlıklardan dolayı okula gidemediklerini belirten 69 yaşındaki Maviş Bakacak, "Sınıf öğretmenimizin sayesinde okuma-yazmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz fakat zamanla bu işi çözeceğiz. Genç bir kişi kadar hızlı okumayı ve yazmayı çözemiyoruz. Yetim kaldık küçük yaşta okuyamadık. Fırsatımız da olmadı bu yaşımıza kadar geldik. O zamanlar mahallemizde okulda olmayınca okumak için bir fırsat olmadı. Hocamız sabırlı bir şekilde bizleri okuma ve yazmayı öğretiyor. Okuma-yazmayı hayat şartlarımı daha kolay yaşamak için öğrenmek istedim.” diye konuştu.

"HER ŞEY İSTEMEYE BAĞLI"

66 yaşına girdikten sonra okuma-yazmayı öğrenmek istediğini söyleyen Nermin Karar, "Birazcık okuma biliyordum. Okumaya çok meraklıydım fakat tam anlamıyla iyi değildim. Geçen yıl öğrenmek istedim ve kursa yazıldım. Sağlık nedenlerimden dolayı ertelemek zorunda kaldım halk eğitim kursundaki okuma-yazma kursunu. Buradaki kursumuzda vakit geçiriyor, okuma-yazmayı öğreniyor ve kursa gelip giderken yürüyüş yaptığım için sporda yapmış oluyorum. Hocamız da bizlere gerçekten çok anlayış gösteriyor ve bizlerin tam anlamıyla öğrenmesi için büyük gayret gösteriyor. Kelimeleri yazarken ve okurken aksilikler olsa da biz bu işi tam anlamıyla çözeceğimizden kuşkum yok. İstersek her şeyi yapabiliriz." dedi.



