Ordu'da 80 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Zülal Demirci (80), bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alındı.
YAŞLI KADIN KORONAYI YENDİ
Akkuş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanede tedavi gören Demirci'nin, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildiği ve karantina sürecinin Çavdar Mahallesi'ndeki evinde devam ettiği belirtildi.
Belediye Başkanı İsa Demirci, Zülal Demirci'nin sağlık durumunun iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.
"SALGINLA MÜCADELEMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"
Koronavirüs salgınına karşı Akkuş Belediyesi olarak gerekli önlemleri almaya devam ettiklerine dikkati çeken Demirci, "Devletimizin aldığı hızlı tedbirlerle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek olmuştur. İlçemiz genelinde salgının yayılmasını hızlandıracak unsurları ortadan kaldırıp halkımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Koronavirüsü yenerek evde karantina süreci devam eden Zülal Demirci Teyzemizin sağlık durumunu bizzat yakından takip etmeye devam edeceğim." dedi.
Başkan Demirci, sağlık çalışanlarına kolaylık, tedavi süreci devam eden bütün hastalara da acil şifalar diledi.