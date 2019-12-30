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Ordu'da 95 yaşındaki şahıs yangında can verdi

Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 95 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İHA | 30.12.2019 - 19:18..
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Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı İstanbulboğazı Mahallesi’nde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde doktora gittikten sonra evine dönen 95 yaşındaki Hüseyin Yanık, ısınmak için elektrikli sobayı yakıp uykuya daldı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme ve arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın evin banyosunda cesedine ulaşıldı.

YANIK İZLERİNE RASTLANMADI

Vücudunda yanık izlerine rastlanmayan yaşlı adamın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, çıkan yangına ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adamın cenazesine ulaşıldığını söyledi.

Yaşlı adama ait farklı bir evin de yangın sonucu kullanılmaz hale geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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