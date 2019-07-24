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Ordu’da akraba kavgası: 2 ölü

Çıkan kavgada bir kişi önce akrabasını vurdu, ardından kendi canına kıydı.

İHA | 24.07.2019 - 01:49..
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Ordu’nun Akkuş’un ilçesinde akraba kavgası kanlı bitti.

Meydana gelen olayda, akraba olan Harun Ç. ile Üzeyir K. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Harun Ç. Üzeyir K.’yi silahla vurdu.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Üzeyir K. olay yerinden hayatını kaybederken Harun Ç.’nin ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

ACI TESADÜF

Yaşanan bu cinayet olayından 17 yıl önce Üzeyir K.’nin babasının Harun Ç.’nin babasını öldürdüğü öğrenilirken olayın ise kan davası olmadığı ve acı tesadüf olduğu ifade edildi.

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