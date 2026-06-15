Ordu'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi’nde, Muammer Yılmaz (60) ile akrabası Engin Yılmaz (68) arasında arazi paylaşımı ve mülkiyet konularından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşandı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın giderek büyümesi üzerine olay kontrolden çıktı ve kavgaya dönüştü.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

İddialara göre Muammer Yılmaz, tartışma sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabancayla akrabası Engin Yılmaz’a iki el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Engin Yılmaz karın ve bacak bölgesinden ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Engin Yılmaz, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın ölüm haberi yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Muammer Yılmaz’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.