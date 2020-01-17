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Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

Ordu’da arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada amca, yeğenini vurdu. Yeğen olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 17.01.2020 - 00:40..
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Ordu’nun Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi’nde, Mahmut B. (55) ile yeğeni Murat B. (33) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YEĞENİNİ TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu amca Mahmut B., yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat B., otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TESLİM OLDU

Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan amca Mahmut B., cinayet işlediğini söyleyerek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi. Mahmut B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

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Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

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