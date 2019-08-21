taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.3438
Altın
1502.56
Borsa
95522.11
Gram Altın
276.114

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı.

İHA | 21.08.2019 - 22:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi kavgası meydana geldi.

İki grup arasında ilk önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"BU İŞ KAN DAVASI MESELESİ OLDU"

Sedye ile taşınan yaralılardan 1’isinin ‘bu iş kan davası meselesi oldu’ demesi ise dikkat çekti.
Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

353
AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

327
Kamil Koç, Almanların oluyor

Kamil Koç, Almanların oluyor

219
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

537
İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

252
Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

98
Mardin'de HDP'li Öcalan'ın, polisle yaşadığı tartışma

Mardin'de HDP'li Öcalan'ın, polisle yaşadığı tartışma

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir