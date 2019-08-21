Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi kavgası meydana geldi.

İki grup arasında ilk önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"BU İŞ KAN DAVASI MESELESİ OLDU"

Sedye ile taşınan yaralılardan 1’isinin ‘bu iş kan davası meselesi oldu’ demesi ise dikkat çekti.

Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















