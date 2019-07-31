Ordu'da arkadaşını kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Ordu'nun Perşembe ilçesi Yason Burnu mevkisine gelen bir grup arkadaş, serinlemek için denize girdi.

Bir süre yüzen gençlerden Yunus Emre Aktaş, denizde akıntıya kapıldı.

AKINTIYA KAPILDILAR

Arkadaşının denizde akıntıya kapıldığı gören Deniz Taş ise yardıma koştu. Bu sırada Deniz Taş'da akıntıya kapılarak, suda kayboldu. Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan iki arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİSİ ÖLDÜ, ARKADAŞI TABURCU OLDU

Durumu ağır olan Deniz Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Emre Aktaş ise tedavisinin ardından taburcu oldu.