Ordu'da aşırı soğuktan dereler dondu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

DERELER DONDU

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle yaylada bulunan dereler buz tuttupu belirtildi.

''DERELERİN DONMASI GÜZEL BİR MANZARAYI ORTAYA ÇIKARDI''

Kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken Pınar Marangoz, “Çambaşı Yaylası'nın yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu." dedi.