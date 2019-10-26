Ordu'da bedava döner kuyruğu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, hedeflediği satış rakamlarına ulaşan bir işletme bedava döner dağıtmaya başlayınca uzun kuyruklar oluştu.

YARIM TON DÖNER DAĞITTILAR

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Köprübaşı mevkiinde mart ayında faaliyete başlayan işyeri, hedeflediği satış rakamına ulaşınca yarım ton bedava döner dağıttı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise, iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

4 BİN KİŞİYE DAĞITILDI

İşyeri sahibi, “Mart ayında işyerimizi açarak faaliyetimize başlamıştık. Kendimize bir hedef koyduk. 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne bedava satış yapmayı hedefledik. Dün itibarıyla 300 bin döner-ekmek satışını gerçekleştirdik. Bugün de 4 bin kişiye döner ekmek dağıttık. Herkese afiyet olsun” dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan işyerine teşekkür etti.