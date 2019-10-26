taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Ordu'da bedava döner kuyruğu

Ordu'da bir işletmenin bedava döner dağıtması, vatandaşlardan ilgi gördü.

İHA | 26.10.2019 - 20:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, hedeflediği satış rakamlarına ulaşan bir işletme bedava döner dağıtmaya başlayınca uzun kuyruklar oluştu.

YARIM TON DÖNER DAĞITTILAR

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Köprübaşı mevkiinde mart ayında faaliyete başlayan işyeri, hedeflediği satış rakamına ulaşınca yarım ton bedava döner dağıttı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise, iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

4 BİN KİŞİYE DAĞITILDI

İşyeri sahibi, “Mart ayında işyerimizi açarak faaliyetimize başlamıştık. Kendimize bir hedef koyduk. 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne bedava satış yapmayı hedefledik. Dün itibarıyla 300 bin döner-ekmek satışını gerçekleştirdik. Bugün de 4 bin kişiye döner ekmek dağıttık. Herkese afiyet olsun” dedi.
Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan işyerine teşekkür etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

459
EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

868
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

271
YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

215
HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

116
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

204
Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi

Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir