Ordu'da beş saatlik yağmur sele neden oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde akşam saatlerinde yağan yağmur şiddetini arttırarak mahallelerde sele neden oldu.

Özellikle İlçenin Fevziçakmak Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Gölevi Mahallelerinde evleri su basarken bazı vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden şiddetli yağmur sonrası Fevziçakmak Mahallesinde bir evi su bastı.

"KAÇ KERE İSTEDİK MENFEZ YAPMADILAR"

Evini su basan mahalle sakini Ayhan Çivici," Biz her yağmur yağdığında evimizin kapısının önüne bir menfez yapılmasını söyledik. Her yağışta bizim evimizi olduğu bu alanı komple su basıyor. Önünü ne kadar kapatsam da yinede evin içine girdi."dedi.

























