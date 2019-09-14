Ordu'da bir çuval fındığa futbolcu transferi

Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor ilginç bir transfere imza attı. Bu transferin karşılığı bir çuval fındıktı.

İKİ TRANSFER YAPILDI

Futbol severlerden yörenin en önemli tarım mahsulü olan fındık toplandı. Toplanan fındıklarla, sağ bek ve kaleye iki transfer yapıldı.

60 KİLOLUK FINDIK ÇUVALI VERİLECEK

Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor’dan kaleci Burak Karabayrak, aylık bir çuval fındık karşılığında, Korganspor'a transfer oldu. Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek. Kulüp yönetimi de yapılan transferden oldukça memnun.