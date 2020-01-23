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Ordu'da bir gövdede büyüyen 17 ağaç

Kabadüz ilçesinde ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenip büyüyen 17 ağaç, koruma altına alındı.

DHA | 23.01.2020 - 12:31..
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Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda 2 yıl önce gezintiye çıkan gönüllü turizm elçisi Serdar Şimşek, devrilmiş ladin ağacının gövdesi üzerinde filizlenen, 17 ağacın büyüdüğünü fark etti.

Bu ilginç doğa manzarası karşısında şaşkınlığı gizleyemeyen Şimşek, ağacın koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

VALİLİK KORUMA ALTINA ALDI

Valiliğin konu ile ilgili görevlendirdiği yetkililerin yaptıkları çalışma ve incelemeler sonucu eşine nadir rastlanan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ladin ağacını, koruma altına aldı.

Gövdesinden 17 ağaç yetişen 300 yıllık ladin, şaşırtıyor -1

TESCİLLENMESİ BEKLENİYOR

Devrilmiş gövdesi üzerinde 17 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacını, yerinde ve fotoğraflarının paylaşıldığı sosyal medyada görenler de şaşırıyor. Uzunluğu 20 metre olan ağacın tescillenmesi hedefleniyor.


Gövdesinden 17 ağaç yetişen 300 yıllık ladin, şaşırtıyor -2

Gövdesinden 17 ağaç yetişen 300 yıllık ladin, şaşırtıyor -3

Gövdesinden 17 ağaç yetişen 300 yıllık ladin, şaşırtıyor -4

Gövdesinden 17 ağaç yetişen 300 yıllık ladin, şaşırtıyor -5

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