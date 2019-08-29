Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi’nde 28 yaşındaki Mert Karagöl, birlikte yaşadığı annesi 50 yaşındaki Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı.

Tartışma sırasında öfkelenen Mert Karagöl, annesinin boğazını sıktı.

BOYNUNU KIRDI

Mert Karagöl, bir süre sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yattığını belirttiği annesi için yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.'nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi.

Ordu'da bir kişi annesini boğarak öldürdü

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mert Karagöl'ün ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden Mert Karagöl, gözaltına alındı.

AKRABALARINI ARADI

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin, annesi için önce sağlık ekiplerini, ardından şüphe çekmemek için de bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Sorgusu tamamlanan anne katili Karagöl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilere 'pişmanım' diyen Mert Karagöl, polis sorgusunda annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ileri sürerek, “Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.” dediği öğrenildi