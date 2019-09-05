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Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

Vitrinde altın ile birlikte ekmek satılması görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşlar döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıyor.

İHA | 05.09.2019 - 09:34..
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Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı.

KUYUMCUNUN YANINA EKMEK FIRINI

Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle, ekmek fırınını hizmete soktu.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

RAFLARDA ALTININ YANINDA EKMEK SATIYOR

Belli bir zaman işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi. ‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

İLÇE HALKI ALIŞTI

Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor. Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, “Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor. Kuyumcuda neden satılmasın dedik." diye konuştu.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

ÜRETİME GEÇECEKLER

"Şu anda çok farklı ilgi görüyoruz." diyen Hasan Subaşı, bu durumdan memnun olduklarını belirterek, yakın zamanda üretime geçmeyi planladıklarını aktardı.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

DUVAR KALKINCA BAKIMI KOLAY OLDU

Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da “Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

GÖRENLER ŞAŞIP KALIYOR

Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp, döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu. Kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen, bazen ekmek alıyor.” dedi.

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

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