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Ordu'da boya yüklü tır devrildi

Ünye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

AA | 11.11.2019 - 18:35..
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Ordu'da, Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, Uğur Dizdar (29) yönetimindeki  tır devrildi. Yaralanan sürücü Dizdar, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ASFALT BEYAZA BOYANDI

Tırın devrilmesiyle yola dökülen boyalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken, asfalt adeta beyaza boyandı.

Ordu'da boya yüklü tır devrildi VİDEO

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boyayla kaplanan yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ordu'da boya yüklü tır devrildi

Ordu'da boya yüklü tır devrildi

Ordu'da boya yüklü tır devrildi

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