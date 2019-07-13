Ordulu bu yaz Yason Burnu'nda

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve coğrafî özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan Yason Burnu, 2300 yıllık antik bir liman.

Çok öncelerden kalma da balık üretme havuzlarının kalıntıları var adada.

Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yerlerden olduğu ifade edilen Yason Burnu, havaların ısınmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

Yason Burnu havadan görüntülendi VİDEO

ÜZERİNDE KİLİSE BULUNAN TEK YARIMADA

Özellikle su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFINA GELİYORLAR

Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, mavi ile yeşilin kucaklaştığı kıyıları sayesinde her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Resmi kayıtlara göre her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz’in mavi sularında bir arada tutuyor.