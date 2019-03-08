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Ordu'da cenaze sit alanına defnedildi

Cenazenin beklememesi adına jandarma daha sonra geri çıkarılmak koşuluyla defin işine izin verdi.

AA | 08.03.2019 - 14:10..
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Dün Akara'da vefat eden Cemal Iğdız'ın cenazesi, yakınları tarafından Altınordu ilçesine getirildi.

Iğdız'ın yakınları, Eskipazar Mahallesi'nde sit koruma alanında bulunan mezarlığa defin yapmak istedi. Bunun üzerine jandarma ile belediye ekipleri, olay yerine geldi.

Ordu'da cenaze sit alanına defnedildi

Vatandaşlar ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaptıklarının yasal olmadığını anlattı.

Cenaze sahipleri, yıllardır bu alana defin yaptıklarını gerekçe göstererek ısrarcı oldu.

Ordu'da cenaze sit alanına defnedildi

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, cenazenin defnedildiği alandan geri çıkartabileceğine ilişkin uyarısı üzerine taraflar arasında tebliğ imzalandı. Cenaze, imzaların atılmasının ardından toprağa verildi.

"VAKFIN YERİ OLDUĞUNU VATANDAŞ BİLSİN"

Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, gazetecilere, söz konusu mezarlığın, daha önce mahallenin mezarlığı olduğunu söyledi.

Ordu'da cenaze sit alanına defnedildi

Kendisinden önceki muhtar döneminde mezarlığın vakfa devredildiğini belirten Karaağaç, şöyle devam etti: "Burası Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Bundan bizim bilgimiz yoktu. Bu cenazenin burada kalması günah. Bir an önce buraya defnedilmesi lazım. Bundan sonrakileri söyleyelim, daha defnedilmesin ama 'bu cenazenin burada beklemesi günah' diyorum. Ankara'dan gelmiş bir cenaze. Ailesi burada, bu sefer koyulsun. Bundan sonra da burayı vakfın olduğuna dair vatandaş bilsin."

Ordu'da cenaze sit alanına defnedildi

Karaağaç, vatandaşın konuyu bilmediği için buraya geldiğini belirterek, durumu da cenaze sahiplerine anlattığını söyledi.

Merhum Iğdız'ın akrabası Cemil Hancı ise vefat eden tüm yakınlarının buraya defnedildiğini anlatarak, "Şimdi tutanak imzaladık. Birkaç günlüğüne mevtayı defnettik, gerçi çıkartılmak kaydıyla. Büyüklerimin mezarları burada." dedi.

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