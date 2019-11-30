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Ordu'da çifte gökkuşağı görüntülendi

Fatsa ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı, izleyenleri şaşırttı.

İHA | 30.11.2019 - 03:16..
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Pek sık rastlanmayan doğa olaylarından birisi, Fatsa ilçesinde az yağan yağmur sonrası gerçekleşti. Gökyüzünde önce bir gökkuşağı belirirken, kısa bir süre sonra üzerinde ikincisi ortaya çıktı.

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı -1

5 DAKİKA BOYUNCA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Saat 17.15’te meydana gelen görüntüyü cadde ve sokaklarda vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 5 dakika sonunda iki gökkuşağı birden kayboldu.

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı -2

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Pek nadir görülen iki gökkuşağını gören vatandaşlardan Yakup Sucu, ilk defa iki tane gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı -3

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı -4

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