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Ordu'da çıkan kavgada yeğeninin kafasına kazıkla vurdu

Gülyalı ilçesinde yaşayan Hayrettin Ç., arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni Nevin Y.'nin kafasına tahta kazıkla vurarak yeğenini yaraladı.

AA | 28.08.2019 - 14:48..
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Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hiç istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

EVİN ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

İlçeye bağlı Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta, Nevin Y. evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. ile bir süre tartıştı.

TAHTA KAZIKLA YEĞENİNİN BAŞINA VURDU

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada, her iki tarafın çocukları ve yakınları da dahil oldu. Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı tahta kazıkla yeğeninin başına vurdu.

Ordu'da çıkan kavgada yeğeninin kafasına kazıkla vurdu

SERBEST BIRAKILDILAR

Başından yaralanan Nevin Y, durumu jandarmaya bildirdi. Nevin Y'nin şikayetçi olduğu amcası ile diğer 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞINA 22 DİKİŞ ATILDI

Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Nevin Y'nin başına 22 dikiş atıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da çıkan kavgada yeğeninin kafasına kazıkla vurdu

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