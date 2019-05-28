Ordu'da cinayet gibi bir kaza kayıtlara geçti.

Fatsa ilçesinde Çiğdem H. adlı kadın sürücü yönetimindeki 52 AL 773 plakalı hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen 87 yaşındaki Ali Günaydın’a çarptı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

O feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ordu’da cinayet gibi kaza ViDEO

3 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle araçla birlikte yaklaşık 3 metre sürüklenen Günaydın, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaşlı adama olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından onu Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Ali Günaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.