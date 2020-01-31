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Ordu'da doğal gaz hattı patladı

Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

AA | 31.01.2020 - 17:40..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi.

YANGIN 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, toprak arazide, doğal gaz borusunun bulunduğu noktada göçük oluştuğu öğrenildi.

Ordu'da doğal gaz hattı patladı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir." denildi.

Ordu'da doğal gaz hattı patladı

Ordu'da doğal gaz hattı patladı

Ordu'da doğal gaz hattı patladı

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