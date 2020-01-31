1 Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

2 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.

3 Mısır’da 3 bin yıllık mezarlar bulundu Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Kahire'de 16 adet mezarlıktan taş ve ahşaptan yapılmış toplam 20 lahit ve çok sayıda eserin çıkarıldığını belirtti.

4 İstanbul'un kültür sembollerine yenileri ekleniyor İstanbul’un muhteşem tarihi ve Boğaz’a hakim coğrafi konumu nedeni ile elde ettiği avantajlarının ışığında, yıllar boyunca kendine özgü kültür sembolleri var. Ve bunlar sürekli çoğalıyor.

5 3 büyüklerin elinde kalan futbolcular Türkiye'de kış transfer dönemi sona erdi. 3 büyükler yine birçok futbolcuyu satmaya uğraştı ancak başarılı olamadı.

6 Ordu'da doğal gaz hattı patladı Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.