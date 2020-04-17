Ordu'da eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar sonucu savcının arama kararından sonra Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bir kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı.

Düzenlenen operasyonda mekanda bulunan kişilerden Ünye’nin dışında Fatsa ve Kumru ilçelerinden gelenlerin de olduğu belirlendi.

3150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3150 lira idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda kumar malzemelerine de el koydu.