taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor

Çin'deki gibi soğuğa dayanan fındık üretilebileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

İHA | 17.08.2019 - 16:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karadeniz’de fındık üreticisi her yıl zirai don korkusu yaşıyor. Özellikle Mart ayında sıcaklıkların eksiye düşmesiyle fındık ciddi oranda zarar görebiliyor.

ÇİN'DEKİ DURUM ÖRNEK ALINDI

Türkiye’de üreticiler bu korkuyu yaşarken Çin’de eksi 40 derecede fındık üretiliyor. Ordu’da özel bir firma, bu fındık türünün fidanlarını Ordu’ya getirerek fabrika içerisindeki tarım alanına dikti. 3 yıl sonra fidanlar tuttuğu ve ürün verdiği gözlendi. Yapılan çalışmayla Türkiye’de düşük sıcaklıklara dayanıklı fındığın yetiştirilebileceği ortaya çıktı.

Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan özel firma yöneticisi Uğur Altaş, “Fabrika sahasının tarıma elverişli alanlarını bir AR-GE alanına çevirdik. Her alana bitkiler dikerken birçok fındık çeşidine de yer ayırdık. Artık iklim hissedilir biçimde değişiklik gösteriyor. Karın eksik olmadığı Karagöl’de yazın artık kar tamamen eriyor. Çin’den getirdiğimiz fidanlar tek dalda yetişebildiği gibi 4 dala kadar da yetişebiliyor. Dönüm başına 300 kg ürün alacağımıza inanıyorum. Getirdiğim fındık fidanlarını toprağımıza tutunmasını başardık. Bu çalışmalarımız ara vermeden devam edecek.” dedi.

"HER TÜRLÜ BİLGİYİ VEREBİLİRİZ"

Çin fındığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Uğur Altaş, “Her türlü bilgiyi verebiliriz. Ayrıca çeşitli fındık ırkları çalışmalarımızda var. Amacımız çok verim alacağımız türü elde etmek yaygınlaştırmak. Kurduğumuz sera içerisinde Avokado dahil bir çok ürün çalışmalarımızda devam ediyor.” diye konuştu.

Ordu'da eksi 40 derecede fındık üretilebiliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

54
Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

263
Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

188
Eminönü'nde alt geçitteki çarşıyı su bastı

Eminönü'nde alt geçitteki çarşıyı su bastı

285
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

20
Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

121
İstanbul'da sağanak sonrası yollar çöktü

İstanbul'da sağanak sonrası yollar çöktü

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir