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Ordu'da elektrik trafosu patladı: 9 yaralı

Fatsa ilçesinde, 4 katlı binanın elektrik panosundaki patlama sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 23.04.2019 - 13:30..
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Ordu'da Fatsa'ya bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ordu'da elektrik trafosu patladı: 9 yaralı

Panodan yükselen dumanlar, apartmanın içini kaplarken, çevredekiler de itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Ordu'da elektrik trafosu patladı: 9 yaralı

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

İtfaiye ekibi ise yangını büyümeden söndürdü. Hastanede tedavi gören 9 kişi, daha sonra taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ordu'da elektrik trafosu patladı: 9 yaralı

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