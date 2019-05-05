Ordu'da ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'ndd İdris Öztürk (82) isimli yaşlı adama ait ev, sabah saatlerinde yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Bir süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda ise İdris ve Gülsüm Öztürk’ün (72) hayatını kaybettiği belirlendi.
SAVCI İNCELEMESİ ARDINDAN CESETLER MORGA GÖNDERİLDİ
Yaşlı çiftin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.