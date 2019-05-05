Ordu'da ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

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Kaza yapan alkollü sürücü: Bu araba buraya nasıl çıktı

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1 Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

2 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten açıklama Stoltenberg, "Zorlu güvenlik sınamalarının olduğu bu dönemde NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içerisindedir." dedi.

3 ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor Terör PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki köyleri özgürleştirmek için hazır olan ÖSO güçleri Türkiye'den gelecek talimatı beklemeye koyuldu.

4 Cep telefonu çekmeyen köy sakini yüksek yerlere çıkıyor Kütahya’nın Simav ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Samat köyünde sadece cami minaresi ve dağlarda telefon çekiyor.

5 Adana'da Ramazan öncesi et kuyruğu Birçok şehirde ucuz et satan Et ve Süt Kurumu'na yoğun talep var.

6 G.Saray'ın Terim paylaşımına Beşiktaş'tan cevap Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki takım da sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulundu.