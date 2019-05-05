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Ordu'da ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Çiftin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga gönderilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA | 05.05.2019 - 11:22..
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Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'ndd İdris Öztürk (82) isimli yaşlı adama ait ev, sabah saatlerinde yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda ise İdris ve Gülsüm Öztürk’ün (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu'da ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

SAVCI İNCELEMESİ ARDINDAN CESETLER MORGA GÖNDERİLDİ

Yaşlı çiftin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'da ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.

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