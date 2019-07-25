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Ordu'da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Kazada ağır yaralanan yolcular, ilk müdehaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

DHA | 25.07.2019 - 14:51..
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

YARALILAR İLK MÜDAHALEDEN SONRA HASTANE KALDIRILDI

Samsun'dan Giresun yönüne giden yolcu otobüsü, kavşaktan dönen minibüsle çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

3 KİŞİ YAŞAMANI KAYBETTİ

Yaralılardan 3'ü tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ölen 3 kişiyle yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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