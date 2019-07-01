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Ordu’da gezi dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ailecek piknik yapmaya gidenlerin içinde bulunduğu minibüs, takla attı.

DHA | 01.07.2019 - 12:02..
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Emrah Katırcı yönetimindeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, kontrolden çıktı.

Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TAKLA ATAN ARABADAN SAĞ ÇIKAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı 7 kişinin tedavisi sürerken, takla atan minibüsteki yolcuların gezi için gittikleri Şanlıurfa’dan döndükleri öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu’da gezi dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ordu’da gezi dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ordu’da gezi dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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