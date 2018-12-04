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Ordu'da hasta yakını doktora saldırdı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktoru darbeden hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 04.12.2018 - 16:01..
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ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina 2. kat Üroloji servisinde, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Arş. Gör. Dr. Ahmet Yüce, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADI

Sözlü saldırının ardından darbdilmek istenen doktorun imdadına, beyaz kod uygulamasıyla çağırılan güvenlik görevlileri yetişti. Olayın ardından saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Ordu'da hasta yakını doktora saldırdı

"BU SALDIRILAR SIRADAN HALE GELDİ"

ODÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan yaptığı açıklamada, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin son yıllarda günlük sıradan olaylar haline geldiğini söyledi. Noyan, “Tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir ki, sağlık çalışanlarımız görevlerini büyük bir gayret ve fedakarlıkla yapmaktadırlar. Yaşanan bu tip olayların sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda düşüşe sebep olacağı aşikardır. Konuyla ilgili tüm paydaşların, sağlıkta şiddetin son bulması noktasında daha hassas davranmaları gerekliliği artık zaruri bir hal almıştır” dedi.

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