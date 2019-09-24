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Ordu'da hastaneye yetişemeden ambulansta doğdu

Ünye ilçesinde hamile kadın, hastaneye varamadan ambulans ekipleri tarafından doğum yaptı.

İHA | 24.09.2019 - 11:56..
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Ordu'nun Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi’nde yaşayan İ.T. (27) isimli hamile kadın, rahatsızlanınca yakınları 112’yi arayıp sağlık ekiplerini çağırdı.

AMBULANSTA DOĞURDU

Zaman kaybetmemek için akrabaları tarafından özel araçla yola çıkılırken, İ.T.’yi almaya gelen ambulansla İnkur Mahallesi’nde karşılaşıldı. Ambulansa alınan kadının doğum sancıları artınca, ambulansta bulunan sağlık ekipleri doğumu gerçekleştirdi.

Ordu'da hastaneye yetişemeden ambulansta doğdu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

112 ekibinin başarılı müdahalesinin ardından 4. kez anne olan kadın, hemen Ünye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın ve bebeğe hastanede müdahale edilirken, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'da hastaneye yetişemeden ambulansta doğdu

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