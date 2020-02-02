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Ordu'da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza

Ünye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın sahile uçması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

İHA | 02.02.2020 - 15:20..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ali Kansu Şen'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp, ardından sahile uçtu.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada araçta bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise ağır yaralandı.

Ordu'da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza

Ordu'da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza ViDEO

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralılardan Sinan Çiloğlu'nun Fatsa'da özel bir hastanede tedavisi sürerken, diğer yaralı Alperen Okçu'nun ise Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ordu'da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza

Ordu'da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza


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