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Ordu'da kardan Abdülhamit yaptılar

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla 'kardan Abdülhamit' yaptı.

İHA | 11.02.2020 - 11:59..
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Ordu'da kardan Abdülhamit yaptılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Sakarya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, kardan Abdülhamit büstü yaptı.

3 SAAT SÜRDÜ

Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Osmanlı’nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han’ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk.

"ADAM GİBİ ADAM YAPALIM DEDİK"

Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Güzel bir çalışma oldu." dedi.

Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan Abdülhamit'in kardan büstüyle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Ordu'da kardan Abdülhamit yaptılar

Ordu'da kardan Abdülhamit yaptılar

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