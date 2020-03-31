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Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

Bakkal sahibi koronavirüsle mücadelede önlem alarak paraları 100 derecede kaynatıp müşterilere teslim ediyor.

İHA |
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Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tedbirler almaya devam ediyor.

Bu tedbirler kapsamında ilginç görüntüler de ortaya çıkabiliyor.

100 DERECEDE PARALARI KAYNATIYOR

Ordu'da 25 yıllık bakkal sahibi Orhan Sarı, koronavirüsten korunmak için Karadeniz usulü bir çözüm buldu.

Paralardaki mikrobun daha fazla olduğunu belirten Sarı, 100 derecede kaynattığı suyun içerisinde paraları dezenfekte ettiğini söyledi.

Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor ViDEO

"TEMİZLEDİĞİM PARALARI KURUTUYORUM"

Günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya atıp dezenfekte ettiğini  belirten Sarı, “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suyla temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor.” dedi.

Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

"ÇAMAŞIR SUYLA YIKAMAYI DÜŞÜNDÜM"

En çok mikrobun paralarda olabileceğini ve temizleme sırasında çamaşır suyu dahi kullanabileceğini belirten Sarı, “Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.” dedi.

Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

"KİMİ BEĞENİYOR, KİMİ GEREKSİZ GÖRÜYOR"

İnsanların, virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korunması için temizliğe ve dezenfekteye önem vermeleri gerektiğine de vurgu yapan Sarı, "Kimi insan beğeniyor, kimisi beğenmiyor." dedi.

Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

Ordu'da koronavirüse karşı 100 derecede para kaynatıyor

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