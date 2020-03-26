Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı.

Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor.

MARKA TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli İZLE

TAMAMEN SENSÖRLÜ GELİŞTİRİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi.” dedi.

TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de bir ilk olan dezenfekte tünelinin Ordu'nun çeşitli noktalarına yerleştirileceğini söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp de, “İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz.” diye konuştu.

"İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEMİYOR"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise "Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir.” diye konuştu.