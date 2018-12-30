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Ordu'da Millet Kıraathanesi sıcak ortam sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi Ordu'da gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan ilgi görüyor.

AA | 30.12.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi, 16 Aralık'ta Ordu Kültür Sanat Merkezi kampüsünde hizmet vermeye başladı.

SICAK BİR ORTAM OLANAĞI

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılışı yapılan Millet Kıraathanesi, ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunuyor.

Ordu'da Millet Kıraathanesi sıcak ortam sunuyor

ÜCRETSİZ SUNUMLAR

Ücretsiz çay, kahve ve kek ikram edilen kıraathane, haftanın 7 günü 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Millet Kıraathanesi'nin açılmasının üzerinden bir ay geçtiğini ve bu süre zarfında yaklaşık 11 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ordu'da Millet Kıraathanesi sıcak ortam sunuyor

KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI

Tekintaş, "Hem ders çalışmak hem sakin ortamda kitap okumak isteyenler, gazeteden, kültür faaliyetlerinden istifade etmek isteyenler için millet kıraathaneleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yola çıkmış çok özel bir proje. Ben Cumhurbaşkanımıza öncelikle bize gösterdiği bu vizyon ve hedef için sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında Kültür İl Müdürlüğümüz sağ olsun, bu iş birliği içerisinde Valiliğimizle birlikte çok güzel bir katkı sundu. Valiliğimize teşekkür ediyoruz" dedi.

 

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