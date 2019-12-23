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Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Ordu'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA | 23.12.2019 - 23:30..
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Karadeniz Sahil Yolu Ordu-Samsun istikameti Atatürk Bulvarı üzerinde, Cumhur A. idaresindeki 34 TE 7748 plakalı minibüs ile Reyhan D.'nin kullandığı 52 RD 533 plakalık otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, sürücü Reyhan D. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Kazayı duyarak gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı

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