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Ordu'da otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatsa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kulübeye çarptı, kazada sürücü yaralanırken diğer yolcu hayatını kaybetti.

İHA | 26.10.2019 - 11:11..
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Samsun-Ordu karayolu Bolaman Mahallesi’nde, Ahmet Güdek'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

KULÜBEYE ÇARPTI

Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil, yoğun yağıştan etkilenip direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda bulunan kulübeye çarptı.

Ordu'da otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü Ahmet Güdek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'da otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAZADA ARAÇTAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan yolcu Ülbiye Bayrak(46), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'da otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







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