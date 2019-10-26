Ordu'da otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun-Ordu karayolu Bolaman Mahallesi’nde, Ahmet Güdek'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
KULÜBEYE ÇARPTI
Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil, yoğun yağıştan etkilenip direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda bulunan kulübeye çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Ahmet Güdek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZADA ARAÇTAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta bulunan yolcu Ülbiye Bayrak(46), olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.