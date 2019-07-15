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Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

Kentte yağmurun şiddetinin artması sonrası bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

DHA | 15.07.2019 - 20:17..
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Ordu’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü.  Bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Yeni Mahalle’de bulunan eski sanayi bölgesinde de bazı iş yerlerine su girdi.

Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

Vatandaşlar süpürge ile su basan iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Yağışların devam edebileceği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve heyelan baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bu arada Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

Ordu'da sağanak su baskınına neden oldu

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