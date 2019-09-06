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Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA | 06.09.2019 - 03:19..
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Ordu’nun Ünye ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde yangın meydana geldi.

Samsun istikametinden Ünye istikametine gitmekte olan Sezai Bal idaresindeki 55 RK 774 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin bir anda sardığı araçtaki yangın kısa sürede büyüdü.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Araç sürücüsünün itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Aracının küle döndüğünü gören araç sürücüsü Sezai Bal ve yanındaki ailesi göz yaşlarını tutamazken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

Ordu'da seyir halindeki otomobil küle döndü

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